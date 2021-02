81 Corona-​​Infektionen und 8 Tote in Altersheim

Im Altersheim Sainte Elisabeth am Park hat sich ein größeres Corona-Cluster entwickelt. In den letzten beiden Januarwochen hat das Heim in der Hauptstadt 81 Infektionen registriert: 41 bei den Bewohnern und 40 bei Mitarbeitern. Acht Bewohner seien seitdem nach einer Coronainfektion gestorben, wie die Heimleitung L'essentiel am Montag bestätigte. Zuvor hatte RTL darüber berichtet.

Bisher habe der Auslöser des Ausbruchs nicht festgestellt werden können. Man gehe aber davon aus, dass ein oder mehrere «Super-Spreader» die Situation herbeigeführt hätten. Ob unter den verantwortlichen Erregern auch die neuen Virusmutationen vertreten sind, sei bisher nicht sicher. «Derzeit sind neun Personen geheilt», heißt es von Seiten der Heimleitung. Durch den Ausbruch habe das Heim große Kapazitätsprobleme, um sich um die rund 100 Bewohner zu kümmern: Ein Drittel der Mitarbeiter ist infiziert, hinzu kommen die Kontaktpersonen.

«Deshalb haben wir die Gesundheitsreserve des Gesundheitsministeriums in Anspruch genommen», erklärte die Geschäftsleitung des Sainte Elisabeth. Um Neuinfektionen so weit wie möglich zu begrenzen, habe man ein strenges Protokoll erstellt. Zusätzlich zu den regulären Hygienevorschriften werden nun großflächig Tests durchgeführt. Für Familien ist es aktuell nicht möglich im Heim ihre Verwandten zu besuchen. Von den etwa 110 Bewohnern sei noch keiner geimpft worden.

(L'essentiel)