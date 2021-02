Jeder Tausendste Luxemburger stirbt an Covid

Mit den neuen Opfern, die vom Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet wurden, hat das Großherzogtum 628 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erreicht. Bei 626.000 Menschen also ein Covid-19-Opfer pro 1000 Einwohner.

Lage in Belgien schlimmer



Unter den Nachbarländern Luxemburgs ist Belgien das Land mit den meisten Sterbefällen im Verhältnis zu seiner Bevölkerung. Nach den neuesten Zahlen ist dort etwa einer von 524 Einwohnern an Covid-19 gestorben. In Frankreich einer von 804 Einwohnern und in Deutschland einer von knapp 1220 Menschen.





Der erste Todesfall, ein 94-jähriger Mann, wurde am 13. März 2020 bekannt gegeben, etwas weniger als zwei Wochen nach der ersten Infektion, die am 29. Februar bestätigt wurde. Die Zahl der Todesfälle stieg dann allmählich an und erreichte am 28. Mai letzten Jahres 110.

Zweite Welle fordert deutlich mehr Tote

Im Laufe des Sommers flachte die Kurve ab. Von Ende Mai bis zum 17. Oktober hatte Luxemburg «nur» 23 Corona-Tote zu beklagen. In diesem Zeitraum gab es immer wieder längere Abschnitte, in denen kein Corona-Patient sein Leben verlor – beispielsweise vom 28. Mai bis zum 10. Juli. Im Herbst folgte dann die zweite, noch gefährlichere Welle mit einem erneuten exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen.

Seit dem 17. Oktober wurden mehr als 500 Todesfälle registriert. Zum Vergleich: In Luxemburg sterben pro Jahr etwa 1100 Menschen an Krebs. Die Corona-Toten waren zu 55 Prozent Männer und zu 45 Prozent Frauen. Zwei Drittel der Patienten verstarben im Krankenhaus. 21 Prozent der Corona-Toten waren im Alter über 79, 8 Prozent über 60. Rund 3,5 Prozent waren jünger als 60.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)