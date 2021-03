Ab Montag kommt der Frühling nach Luxemburg

Ab nächster Woche scheint der Frühling in Luxemburg Einzug zu halten. Während es an diesem Wochenende mit 7 bis 9°C am Samstag und 12 bis 14°C am Sonntag noch relativ kühl ist, wird es zum nächsten Wochenstart deutlich wärmer und sonniger. Laut MeteoLux sollen die Temperaturen ab Montag und in den Tagen darauf nur noch steigen.

Am Montag soll es zwischen 16 und 18°C, am Dienstag zwischen 17 und 19°C und am Mittwoch schließlich zwischen 18 und 20°C warm werden. Mäntel und Daunenjacken können dann im Schrank bleiben und die Sonnenbrillen ausgepackt werden. Nachts soll es jedoch aufgrund der fehlenden Wolken recht kühl bleiben. In der ersten Wochenhälfte zeigt das Thermometer nachts nur 1 bis 5 Grad.

