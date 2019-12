Auchan ruft Chicken Nuggets zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Supermarktkette Auchan hat am Mittwoch die Behörde für Lebensmittelsicherheit davon in Kenntnis gesetzt, dass das Tiefkühlprodukt «Iglo 12 Chicken Nuggets 250 g» möglicherweise Käse-Nuggets und dadurch auch ein Milchprodukt enthält. Auf der Verpackung sei dies nicht angegeben. Allergiker sollten die Nuggets also gar nicht oder mit Vorsicht genießen.

Menschen mit einer Laktoseintoleranz oder einer Milchallergie können durch den Verzehr von Milchprodukten Haut-, Augen-, Verdauungs- und Atemwegsprobleme bekommen. Die betroffenen Chargen haben die Nummern «9271FW124 / 05:00 - 06:00» und «L9271GW124 / 06:00 - 07:00» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2020.

