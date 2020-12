Luxemburgs Supermärkte sperren Regale ab

Mal eben in den Supermarkt ein Gesellschaftsspiel kaufen, eine DVD aussuchen oder den kaputten Toaster ersetzen? Vergessen Sie es! Seit Sonntag dürfen Luxemburgs Supermärkte diese Produkte bis zum Ablauf der geltenden Corona-Maßnahmen nicht verkaufen. Sie dürfen nur noch das Nötigste anbieten. Die Regale mit den Artikeln, die nicht verkauft werden dürfen, müssen die Geschäfte mit Absperrband und Planen sichern und so für die Kunden unzugänglich machen.

«Ein Team von 30 Leuten war am frühen Sonntagmorgen vor Ort, um die Beschilderung aufzustellen. Dadurch wurden zwischen 3000 und 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche geschlossen, also fast ein Drittel des Ladens», erklärt Serge Jungles, Manager des Cactus in Niederkerschen.

Anderer Supermarkt, gleiches Bild

Die gleichen Markierungen und Planen findet man auch bei Auchan in Kirchberg, wo ein großer Teil der ersten Etage gesperrt ist. Bleiben noch Lebensmittel, Tiernahrung, Hygieneartikel, Schreibwaren, Bücher, Presseerzeugnisse, Küchenutensilien und Multimedia mit den für Heimunterricht und Telearbeit benötigten Computern, Tablets und Druckern.

«Viele Mitarbeiter arbeiten in nicht essentiellen Abteilungen. Sie nehmen die Waren entgegen und managen den Transport zu den Lagern», sagt Sophie Morlé, Kommunikationsmanagerin bei Auchan. «Diejenigen, die dies wünschen, haben sich eine Auszeit zur Erholung oder Urlaub genommen. Einige von ihnen, etwa 40 Prozent, sind in Kurzarbeit».

Nach Angaben der Cactus Group versuche man Kurzarbeit zu vermeiden. Die Mitarbeiter seien auf die Lebensmittelabteilungen aufgeteilt worden, einige hätten Urlaub genommen. Das komme normalerweise am Jahresende eher selten vor, ergänzt Serge Jungels. Man hoffe, so der Manager weiter, dass man ab dem 10. Januar zu einem normalen Betrieb zurückkehren könne. Delhaize hat ebenfalls einige betroffene Mitarbeiter für andere Tätigkeiten in den Filialen eingeteilt.

(mme/L'essentiel)