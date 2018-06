Wie heiß wird es zum Sommerbeginn?

Am Donnerstag (21.6.) beginnt der Sommer auch auf dem Kalender. Für Meteorologen startete die Jahreszeit bereits mit dem 1. Juni. Gefühlt begann die Saison von Eiscafés, Freibadbesuchen und Grillpartys aber für die meisten Menschen in Luxemburg in diesem Jahr schon deutlich früher. Im Mai bewegte sich das Thermometer an vielen Orten bereits in Richtung 30-Grad-Marke. Geht das jetzt so weiter?

finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Zumindest für diesen Mittwoch klettern die Werte wieder nach oben. Der Wetterdienst Météolux meldet Höchstwerte bis zu 29 Grad Celsius. Auch wenn der blaue Himmel von einigen Quellwolken verdeckt wird, scheint die Sonne bis zu 14 Stunden lang durch.

Zum kalendarischen Sommeranfang ist allerdings wieder mit kühleren Temperaturen zu rechnen. Das Thermometer fällt ab Donnerstag auf 18 Grad. Auch die Nächte werden in den kommenden Tagen frisch mit maximal 8 Grad. Dabei soll es trocken, aber überwiegend bewölkt bleiben. Erst am Sonntag kämpft sich die Sonne dann durch die dichte Wolkendecke. Die nächste Woche startet mit viel Sonne und Höchstwerten um die 25 Grad.

