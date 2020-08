«Der Betrüger aus Irland» schlägt erneut zu

Seit einigen Jahren sorgt der sogenannte «Betrüger aus Irland» in Luxemburg mit seiner Masche für Schlagzeilen. Dennoch läuft er weiterhin frei herum. Möglicherweise stecken sogar mehrere Täter hinter dem Kriminellen. Mehrere Leser behaupten ihm bereits begegnet zu sein.

Auf Nachfrage von L'essentiel kam die großherzogliche Polizei erneut auf den Modus Operandi des Täters zurück. Er gibt sich als Ire aus und behauptet in Schwierigkeiten zu stecken, weil er seine Papiere verloren hat. Dabei spricht er Menschen auf Parkplätzen und Raststätten an, um ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Er brauche das Geld dringend für seine Heimreise. Sein Unwesen treibt er übrigens in ganz Europa. Er ist meistens mit einem Fahrzeug mit irischem oder britischen Kennzeichen unterwegs. «Oft wurde er in Begleitung einer Frau und eines Kindes gesichtet, deren Verzweiflung bei den ahnungslosen und unter Druck gesetzten Opfern Mitleid erwecken sollte», so die Polizei.

Mehrere Identitäten

Das Geld versprach der Betrüger jedesmal sofort nach seiner Heimreise zurückzuüberweisen. In manchen Fällen ließ der Täter sogar sich selbst oder seinen Ausweis fotografieren, wie von mehreren L'essentiel-Lesern berichtet wurde. Allerdings ist der Mann mit einem gefälschten Ausweis unterwegs, unter anderem benutzt er die Namen Martin Maughan, David Doyle, Marc Kelly oder John Moloney.

Der Kriminelle soll sich nach dem Lockdown an der Aire de Berchem aufgehalten haben, wie Robert* uns erklärte. Der Mann sei jedoch nicht aus seinem Auto ausgestiegen. Das Fahrzeug sei «ein alter SUV mit dem Lenkrad auf der rechten Seite» gewesen. «Er erzählte, dass er alles verloren hätte, aber auf dem Armaturenbrett lag ein Handy», wie der Leser berichtete.

Der Fall sollte auf jeden Fall der Polizei gemeldet werden

Der Täter soll sich jedoch nie lange an den verschiedenen Orten aufhalten. «Manchmal taucht er wieder auf, aber da sein Verhalten uns bisher nicht verdächtig vorkam, reagierten wir erst, als er bereits verschwunden war», sagt die Angestellte einer Tankstelle.

In diesem Jahr wurden der Polizei bereits mehrere Fälle dieser Art gemeldet. Meistens wollen die Opfer aber «keine Zeit mit einer Anzeigeerstattung verlieren oder schämen sich auf die Masche hineingefallen zu sein», so eine Sprecherin der Polizei. Dennoch sei es wichtig, den Fall unverzüglich der Polizei zu melden und sich die Marke und das Kennzeichen des Wagens zu merken. Falls er von der Polizei ertappt wird, muss der «Betrüger aus Irland» gemäß dem Strafgesetzbuch mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro und mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert

(jg/L'essentiel)