Der Lockdown am Montag scheint unvermeidbar

Müssen Kneipen, Cafés und Restaurants am Montag wieder schließen? Darf man ab dem Tag nur noch zwei Personen aus einem Haushalt zu sich nach Hause einladen? Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärten im Rahmen ihres Pressebriefings am Dienstag, dass die neuen Restriktionen nicht zwangsläufig kommen. Die Regierung wolle die Lage in der restlichen Woche beobachten und sich dazu entscheiden – sollten die Neuinfektionen im Wochendurchschnitt nicht unter die Marke von 500 fallen.

Das Problem daran: Bisher wirkten sich neu ergriffene Maßnahmen erst nach ein bis zwei Wochen auf die Infektionslage aus. Die Inkubationszeit des Virus wird es wohl schlichtweg nicht zulassen, dass die Kurve in einer solch kurzen Zeit unter besagte Marke gedrückt wird. Am Verlauf der Kurve wird in der restlichen Woche also kaum noch etwas zu ändern sein. Erschwerend kommt hinzu, dass am Mittwoch 891 Neuinfektionen gemeldet wurden – ein neuer Rekordwert.

« Wir werden nächste Woche keine 200 Fälle haben »

«Von diesem Standpunkt aus betrachtet, sind die neuen Maßnahmen bereits beschlossene Sache. Die Situation in dieser Woche ist ähnlich wie die in der vergangenen Woche», räumt auch Paul Wilmes, der Sprecher der Covid-Taskforce ein. Er erklärt, dass sich die Zahl der Neuansteckungen derzeit auf einem Hochplateau befindet: «In der vergangenen Woche hatten wir durchschnittlich 678 neue Fälle pro Tag, in der Woche davor etwa 800.

Auch wenn das ein bemerkenswerter Rückgang sei, «wird diese Dynamik kaum ausreichen», sagt er. Das Land brauche nun klarere Regeln. Wilmes wird deutlich: «Wir werden nächste Woche keine 200 Fälle haben, und wir können in den sechs Wochen vor Weihnachten nicht so weitermachen wie bisher.»

Bettel und Lenert verkündeten im Pressebriefing, dass die neuen Maßnahmen zunächst bis zum 15. Dezember gelten sollen. Bis dahin muss die Zahl der Neuinfektionen signifikant gedrückt werden. An den Festtagen kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach zu vielen Kontakten. Ist das Virus dann immer noch genauso weit verbreitet wie heute, droht in der Folge nicht nur die Zahl der Neuinfektionen zu explodieren – es würden wohl auch die Kapazitätsgrenzen in den Krankenhäusern überschritten.

(Nicolas Martin/L'essentiel)