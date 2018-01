Polizei-​​Teslas noch nicht einsatzbereit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die beiden Teslas der Police Grand-Ducale können vorerst nicht auf die Straßen des Großherzogtums. Das Problem: Das Blaulicht wurde noch nicht vom Tüv Rheinland in Deutschland abgenommen. «Es gibt noch keine Teslas in Polizeiausführung. Bei den Blaulichtern handelt es sich also um ein neuartiges Beleuchtungssystem, mit dem die Autos von einer Werkstatt der Polizei ausgerüstet werden», erklärt ein Sprecher der SNCA gegenüber L'essentiel.

Da in Luxemburg kein Gutachten für hohe Geschwindigkeiten ausgestellt werden kann, müsse die Polizei mit den Fahrzeugen zum Tüv ins Nachbarland. «Das ist eine ganz normale Prozedur», so die SNCA. Die Police Grand-Ducale sei noch nicht zur Endabnahme ihrer Teslas in Sandweiler vorstellig geworden – entgegen anderer Meldungen zweier Luxemburger Medien. Eigentlich wollten die Ordnungshüter bereits im Herbst 2017 mit den Elektroautos auf Streife gehen.

Die luxemburgische Polizei meldete den Kauf der beiden elektrischen Sportflitzer Tesla S im Sommer letzen Jahres. Laut Angaben des Herstellers schafft das Modell mit 700 PS den Sprint von null auf 100 in 2,7 Sekunden und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde. Die Batterie hat eine Reichweite zwischen 500 und 600 Kilometern.



(sw/L'essentiel)