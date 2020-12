Benzin wird am Dienstag etwas teurer

Der Benzinpreis an den Säulen des Großherzogtums geht am Dienstag geringfügig in die Höhe. Das teilt das Energieministerium am Montagnachmittag mit. Demnach müssen Autofahrer ab Mitternacht für einen Liter der Sorte Super 95 1,071 Euro ausgeben. Das entspricht einem Anstieg des Maximalpreises um 1,1 Cent.

Für Dieselfahrer wurden an diesem Montag keine Preisänderung bekanntgegeben. Das Benzin der Sorte Super 98 bleibt ebenso preislich unverändert.

(L'essentiel)