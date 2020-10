Erhebliche Verschmutzung der Petruss festgestellt

Boden und Beton haben am vergangenen Mittwoch in Höhe der Rue de la Vallée die Petruss erheblich verschmutzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ausgangspunkt der Verschmutzung liege an einer Baustelle an der Kreuzung der Rue Baudouin und der Route d'Esch wie die Beamten weiter informierten. «Ein an eine Pumpe angeschlossenes Rohr hat Erde und Beton in die Abwasserkanäle fließen lassen.» Die zuständige Abteilung der Gemeinde Luxemburg und das Wasserwirtschaftsamt wurden über die Situation informiert und «ergriffen die erforderlichen Maßnahmen». Die Polizei erstellte ein Protokoll.

Bereits Anfang Oktober kam es an derselben Stelle zu Verunreinigungen.

(ol/L'essentiel)