Lkw-​​Fahrer stirbt beim Baden in der Mosel

Ein Bad in der Mosel endete am Samstagabend für einen Lkw-Fahrer aus Rumänien tödlich. Wie die Polizei Samstag Nacht mitteilt, war der Mann gegen 21.30 Uhr in Mertert mit drei Kollegen in die Mosel gestiegen.

Als der 45-Jährige plötzlich nicht mehr auftauchte, riefen seine Begleiter den Notruf. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin das Hafenbecken in Mertert und die Umgebung ab.

Die eingesetzten Taucher des CGDIS fanden nach einer Stunde den leblosen Körper des Mannes in der Nähe der Badestelle.

