Luxemburg investiert in den Arbeitsschutz

Um die Zahl der Unfälle zu begrenzen, strebt die Arbeits- und Gewerbeaufsicht (Inspection du travail et des mines - ITM) eine Erhöhung der Zahl der Arbeitsinspektoren an. Das ITM ist für die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und den Schutz der Arbeitnehmer zuständig. Dank einer 2016 gestarteten Kampagne und nach einer Ausbildungszeit werden in diesem Jahr rund zwanzig Mitarbeiter eingestellt, wie Claude Santini, Chefinspektor am ITM, angab.

Derzeit sind 22 Inspektoren im Einsatz. Das bedeutet, die Neueinstellung wird die Zahl der Mitarbeiter nahezu verdoppeln. Die Rekrutierung neuer Arbeitsinspektoren ist laut Claude Santini keine leichte Aufgabe: «Der Job erfordert eine komplexe Ausbildung. Der Inspektor ist mit außergewöhnlichen Befugnissen ausgestattet, wie Sanktionen, Standortschließung, Strafverfolgung und so weiter». Die betroffenen Personen müssen daher über gute Kenntnisse der arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz verfügen.

Die ITM ist noch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und hat zu diesem Zweck eine Kampagne gestartet. Insgesamt erhielt die Einrichtung 140.000 Anträge, gab 3.667 Inspektionen heraus und verhängte im vergangenen Jahr Geldbußen in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Im Jahr 2017 verzeichnete die Unfallversicherungsgesellschaft (AAA) nach den neuesten verfügbaren Zahlen 19.517 Arbeitsunfälle, davon 80 Prozent am Arbeitsplatz. Die am stärksten betroffenen Sektoren sind nach Angaben des ITM das Baugewerbe und die Industrie.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)