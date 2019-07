Der Finanzplatz gerät «unter Druck»

«Dem Standort geht es gut», betonte Claude Marx, Generaldirektor der Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), am Donnerstag als er die Bilanz für 2018 vorlegte. Im vergangenen Jahr war die Bankentätigkeit in Luxemburg vital. Vor dem Hintergrund des Brexits zog das Land weitere ausländische Investoren an. Bei den Investmentfonds ist Luxemburg weltweit die Nummer zwei.

«Die Banken haben eine gute Marge. Von den Einnahmen werden sie auch die nächsten Jahre noch profitieren», sagte Claude Wampach, Direktor der Bankenaufsicht bei der CSSF. Der Sektor hat aber auch mit einigen Problemen zu kämpfen. «Wir sind wachsam, wenn es um die Rentabilität der Banken geht, denn die ist rückläufig ist», sagte Claude Marx. Im Jahr 2018 hatten viele Institute Kosten, die die Einnahmen überstiegen. Infolgedessen sank das gesamte Nettoeinkommen der Branche im Vergleich zu 2017 um 3,2 Prozent.

« Der digitale Wandel sollte uns keine Angst machen »

Niedrige Zinssätze erklären diesen Trend weitgehend. Daher achtet die CSSF besonders auf die Lage des nationalen Immobilienmarktes und auf das Risiko der Überschuldung der Haushalte. Die Abnahme der Rentabilität ist aber auch mit der Zunahme der Investitionen in Technologie und Digitalisierung verbunden, die mittelfristig zu einem wirklichen Wandel im luxemburgischen Finanzsektor führen dürfte.

«Der digitale Wandel sollte uns keine Angst machen. Aber natürlich wird sie zu einem tiefgreifenden Wandel der verschiedenen Berufe führen», sagte Claude Marx und erinnert daran, dass 50.000 Menschen direkt bei den von der CSSF beaufsichtigten Finanzinstituten im Großherzogtum beschäftigt sind. Von Banken über Investmentfonds bis hin zu Zahlungsinstituten. «Die Beschäftigten werden voraussichtlich nicht alle ihre Jobs hebalten. Einige Aufgaben werden von Computern übernommen, andere ausgelagert», sagte der CSSF-Direktor. Auf der anderen Seite führe die Digitalisierung zu einem effizienteren, günstigeren und weniger anfälligen Finanzsystem.

Um diesen Wandel zu begleiten und sich an immer strengere Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, anzupassen, wird die CSSF sich erneuern müssen. Sie beschäftigt heute 875 Mitarbeiter (gegenüber 124 im Jahr 1998), darunter mehr als 200 Mitarbeiter, die in den letzten zwei Jahren eingestellt wurden. Und jetzt gibt es weitere 6.500 m² im Moonlight-Gebäude an der Route d'Arlon, das am Donnerstagabend in Anwesenheit von Premierminister Xavier Bettel eingeweiht wird.

(nc/L'essentiel)