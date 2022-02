«Stromae war vor Ort und hat uns angefeuert»

«Es war sehr intensiv. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen», sagte Randy Rocha. Am 21. und 22. Januar wurde im Parc du Cinquantenaire in Brüssel das nächste Musikvideo von Stromae gedreht. Es ist der dritte Clip aus dem neuen Album «Multitude». Während die Polizei Neugierige fernhielt, war der luxemburgische Urban Dancer mit kapverdischen Wurzeln am Set. «Ich hatte mich für das Casting angemeldet. Am 16. Januar erhielt ich eine E-Mail für ein Vortanzen am späten Nachmittag in Brüssel. Ich war auf einer Familienfeier, habe mich von allen verabschiedet und mich auf den Weg gemacht».

Um 4.30 Uhr morgens wurde ihm bestätigt, dass er angenommen wurde. «Später probierten wir schon die Kostüme an». Randy ist an große Bühnen gewöhnt. Er hat schon für Shows wie die MTV Europe Music Awards und das Techno-Festival «Tomorrowland» getanzt. Trotzdem sind 300 Tänzer für das Musikvideo von Stromae auch für ihn «eine Menge». Vor Ort herrschte die Atmosphäre eines Filmsets. «Wir standen sehr früh auf, warteten stundenlang, mussten bereit sein, sobald wir gebraucht werden. Wir waren draußen und es war kalt. Als Tänzer macht man einen guten Eindruck, aber in Wirklichkeit ist man wie tiefgefroren. Die Techniker liefen in den Pausen mit Decken auf uns zu».

«Stromae war sehr nett, das hat sich bestätigt. Er ist die ganze Zeit bei uns geblieben, nicht nur während seines Auftritts. Er hat uns am Mikrofon angefeuert.» Da Randy nicht stören wollte, hat er nicht um einen Selfie gebeten. «Aber wir haben Gruppenfotos gemacht und werden sie bekommen, sobald das Video veröffentlicht ist.»

(L'essentiel/Séverine Goffin)