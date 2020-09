Dieses Parkticket vom Kirchberg kostet 6800 Euro

Parktickets sollten am besten sofort gezahlt und nicht aufgehoben werden. Das dürfte sich ein L'essentiel-Leser künftig zu Herzen nehmen. Er erlebte in der vergangenen Woche im Einkaufszentrums auf dem Kirchberg nämlich eine böse Überraschung. «Ich bekam einen Riesenschreck, als ich das Parkhaus verlassen wollte», erzählt der Mann.

«Der Automat zeigte mir an eine Summe von mehr als 6800 Euro an», sagt Guillermo. Er hatte ein altes Ticket in den Automaten gesteckt. Es lag noch in seinem Auto, da sich die Schranke zu einem früheren Zeitpunkt geöffnet hatte, ohne das er das Ticket entwerten musste. Glücklicherweise fand er noch das gültige Ticket – und konnte letztendlich kostenlos das Parkhaus verlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass einem unserer Leser ein derartiges Missgeschick widerfährt: Im November 2019 hatte Jad, ein Grenzgänger aus dem französischen Lexy, am gleichen Ort ein drei Jahre altes Ticket, das er in seinem Keller gefunden hatte, eingelöst. Damals verlangte der Automat insgesamt 29.291 Euro.

Allerdings kommen Summen wie diese nicht nur an den Kassenautomaten im Einkaufszentrum auf dem Kirchberg zustande. Ein weiterer L'essentiel-Leser erhielt im Parkhaus des Belval Plaza eine saftige «Rechnung». Für ein rund ein Jahr altes Ticket sollte er 10.000 Euro zahlen. «Da ist eine neue Schranke billiger», scherzt er.

Auch im Belval Plaza ist das System wohl noch nicht ganz ausgereift. (Foto: Leser-Reporter)

(fl/L'essentiel)