In Luxemburg kündigen sich erneut Gewitter an

Wir müssen uns wohl langsam daran gewöhnen: Auch an diesem Mittwoch soll es in Luxemburg wieder ungemütlich werden. Wie schon häufiger in den letzten Tagen hat MeteoLux auch für diesen Mittwoch erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Meteorologen rechnen zwischen 12 und 19 Uhr mit starken Regenschauern, die das Land vom Süden her durchziehen werden.

Die Wetterlage in Luxemburg werde weiterhin von einem Tiefdruckgebiet über Irland bestimmt. MeteoLux mahnt zur Vorsicht und weist darauf hin, dass das Gewitter von starken Regenfällen begleitet werden kann.

Die Temperaturen werden heute nicht über 20 Grad steigen.

(pp/L'essentiel)