Hier kommt die Formel 1 für Erntemaschinen

Bereits zum 13. Mal organisierte die Landjugend Zenter am vergangenen Sonntag ein Rennen für Erntemaschinen in der Nähe von Rambruch, im Westen Luxemburgs an der belgischen Grenze.

Wie das Video eines Leser-Reporters zeigt, kam ein großes Publikum, um sich das Rennen über die Felder anzusehen. Daran nahmen Fahrer aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Deutschland teil.

(fl/L'essentiel)