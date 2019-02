Wird der 9. Mai nun ein Feiertag oder nicht?

Viele Mitarbeiter äußern bereits ihre Urlaubswünsche. Der 9. Mai 2019 stellt sich dabei immer noch als unbekannte Variable dar. Am 10. Januar letzten Jahres billigte der EZB-Rat den Gesetzentwurf zur Einführung eines zusätzlichen Feiertags, nämlich des 9. Mai. Der Text soll noch in diesem Jahr nach der Abstimmung in der Chamber in Kraft treten.

«Der Gesetzentwurf wurde am 29. Januar im Plenum vorgestellt und ist Gegenstand sofortiger Stellungnahmen der Handwerkskammer... und demnächst des Staatsrates. Aber es gibt noch keinen geplanten Abstimmungstermin», sagt Nico Fehlen vom Arbeitsministerium. Bis zur besagten Abstimmung gilt der 9. Mai definitiv noch nicht als Feiertag. «Es ist also besser, einen Tag Urlaub zu nehmen. Nach der Abstimmung kann man den verwendeten Urlaubstag wieder zurückfordern, da das Gesetz rückwirkend ist», fügte das Ministerium hinzu.

(L'essentiel)