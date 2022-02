Asselborn positiv auf Corona getestet

Wieder ist der Coronatest eines Ministers positiv ausgefallen. Diesmal ist es Jean Asselborn, der sich demnach mit Covid-19 infiziert hat, so die Regierung in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Der Außenminister ist mit 72 Jahren das älteste Mitglied der Regierung und dreifach geimpft. Er habe leichte Symptome und sich in Isolation begeben.

Ebenfalls infiziert waren bereits Premierminister Xavier Bettel und die Minister Henri Kox, Taina Bofferding, Claude Turmes, Sam Tanson und Claude Haagen.

(L'essentiel)