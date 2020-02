Chamber will Bericht «sachlich analysieren»

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts über die Funktionsweise des Großherzoglichen Hofes hatten sich viele Mitglieder bereits mit den Grundzügen des Textes vertraut gemacht. «L'essentiel» hat die Abgeordneten der Chamber am Freitag nach ihrer Meinung zum Bericht gefragt. Sie äußerten sich sehr zurückhaltend. Eine detaillierte Analyse wollte keiner vor Mittwoch abgeben.

Am Mittwoch, 5. Februar, wird der Bericht offiziell im Ausschuss für Institutionen und Verfassungsfragen vorgestellt. Neben dem Autor Jeannot Waringo wird auch Premierminister Xavier Bettel an der Ausschusssitzung teilnehmen. Der Vorsitzende der LSAP-Fraktion Georges Engel hat als Mitglied des Ausschusses die 44 Seiten des Berichts bereits lesen können.

«Brauchen Zeit, um Vorschläge zu studieren»

«Eine detaillierte Analyse wird bis Mittwoch warten müssen. Wir brauchen Zeit, um die Vorschläge zu prüfen. Aber die Arbeit wird weitergehen», versicherte Engel. Dasselbe gilt für den André Bauer (DP), der «an diesem Wochenende den Bericht lesen» wird, bevor er «dem Premierminister zuhört».

Der Waringo-Bericht wurde von Xavier Bettel selbst in Auftrag gegeben. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit einer «Reform der Monarchie», die Unzufriedenheit eines Teils des Personals, die führende Rolle der Großherzogin bei der Entscheidungsfindung am Hof und eine Reihe von funktionellen Störungen. Diese Schlussfolgerungen sind, vorsichtig gesagt, beunruhigend. Denn Luxemburg ist von seiner Monarchie geprägt, sie stiftet große Teile der Identität des Landes.

«Ich denke, es ist notwendig, neue Regeln einzuführen

«Die Monarchie ist in der Seele Luxemburgs verwurzelt und die Luxemburger hängen an ihr. Für viele ist es eine Institution, in der es keine Probleme geben kann», erklärte Josée Lorsché, Vorsitzende der Déi Gréng-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Es ist ein heikles Thema: «Wir müssen die Fakten analysieren, ohne Emotionen», sagte sie.

Auf der Oppositionsseite wird der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler «nach der Lektüre des gesamten Textes seine Stellungnahme abgeben». In der Zwischenzeit zeigt sich Wiseler mit dem aktuellen Prozess zufrieden: «Es war sinnvoll, eine solche Prüfung durchzuführen. Ich denke, es ist notwendig, neue Regeln einzuführen.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)