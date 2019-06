Tote Frau an der N10 gefunden

Eine ältere Frau ist am Dienstagmorgen in der Nähe der N10 tot aufgefunden worden. Wie das Luxemburger Wort berichtet, hat der leblose Körper am Ufer des Our gelegen, zwischen Bivels und Vianden, im Norden Luxemburgs.

In der Nähe stand ein beschädigtes Auto. Um Klarheit über die Todesursache zu erlangen, wurde eine Autopsie angeordnet.

(L'essentiel)