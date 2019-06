Zugverkehr in die Hauptstadt läuft wieder

️ #TERNancyMetzLux Interruption des circulations dans le sens Thionville et Luxembourg, suite à la défaillance d'un fret. Une question ? Tweetez-nous !

Die Züge zwischen Thionville und Luxemburg sind am Donnerstagabend teilweise ausgefallen. Grund war eine Störung an einem Güterzug. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder wie gewohnt, teilten die CFL auf ihrer Website mit.

️ #TERNancyMetzLux Suite à la panne du fret, dans le sens Lux - Thionville : #TER88773 Luxembourg 20:16 -> Metz 21:14 ❌ Supprimé partiellement entre Luxembourg et Thionville. #TER88627 Bettembourg 20:51 -> Nancy 22:13 ❌ Supprimé partiellement entre Luxembourg et Thionville. https://t.co/QncAP7adWB

#CFLINFOS90 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur un train, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Thionville et Luxembourg.