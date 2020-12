Schaf-​​Diebstahl bereitet Kopfzerbrechen

Als die Mitarbeiter von natur&ëmwelt am Mittwochmorgen im Naturschutzzentrum in Kockelscheuer eintrafen, mussten sie zum wiederholten Mal feststellen, dass Tiere fehlten. Zwei Schafe werden seit Mittwoch vermisst. «Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, denn innerhalb von sechs Monaten sind fünf Tiere vom Gelände verschwunden», erklärt Sabrina Schaul, Kommunikationsbeauftragte bei natur&ëmwelt. Ein Schaf wird seit Juni vermisst, später wurden zwei Ziegen gestohlen und diesmal stahlen die Täten zwei «Ouessant»-Schafe.

Die Polizei startete gleich am Mittwoch noch einen Zeugenaufruf, Hinweise oder sonstige Anhaltspunkte gebe es bislang noch nicht. «Die Tat war geplant. Die Leute haben eine Zange benutzt, um einen Zaun zu öffnen», beschreibt Sabrina Schaul. Da die Tiere recht schwer sind, ist auszuschließen, dass eine Person die Schafe aufgehoben und mitgenommen hat, allerdings besteht die Möglichkeit, dass der Täter sie zu einem Fahrzeug führte. In der Regel werden sie den Kindern bei Bildungsprojekten gezeigt und hätten «keinen Marktwert, zumal die Ältesten gestohlen wurden», erklärt Schaul und fragt sich gleichzeitig, ob es Tierschützer gewesen sein könnten. Im selben Atemzug weist sie darauf hin, dass es den Tieren in Kockelscheuer gut gehe und sie gut behandelt würden.

Seit einigen Wochen werde auch darüber nachgedacht, Kameras zu installieren. Aus rechtlichen Gründen dürfen diese jedoch nicht auf die öffentliche Straße gerichtet werden. «Sie könnten daher nur auf die Tiere gerichtet werden.» Bis das geklärt ist, solle der Wächter seine Nachtwache verlängern.

(jg/L'essentiel)