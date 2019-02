Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Rockmarathon in der Rockhal

Am Freitagabend treten Good Charlotte als Headliner auf der Bühne der Rockhal auf. Mit Hit-Singles wie «Lifestyles of the Rich and Famous» und «The Anthem» eroberte die amerikanische Band Anfang der 2000er-Jahre die Charts.

Fastnachts-Party für Kinder in Munshausen

Ab dem kommenden Samstag und bis zum 24. Februar feiert das Naturzentrum «Robbesscheier» in Munshausen Karneval. Workshops für Kinder finden täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Außerdem stehen Kutschenfahrten und ein Verkleidungswettbewerb auf dem Programm.

Crédit photo: www.robbesscheier.lu

Rap-Show in Luxemburg

In den vergangenen Monaten erntete Kalash Criminel mit seinen Singles «Cougar Gang», «Sombre» und «Débrouillard» viel Aufmerksamkeit. Der maskierte Rapper tritt am Freitagabend um 23 Uhr im Lenox Club auf die Bretter.

Ausstellung in Esch

Zehn Jugendlichen im Alter von 18 bis 22 Jahren haben an der Ausstellung «L'actu, j'en fais quoi?» gearbeitet. Diese findet am Freitag, von 17 bis 19 Uhr in der Escher Bibliothek statt.

(L'essentiel)