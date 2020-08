Nicht jeden Luxemburger packt das Einkaufsfieber

Maskenpflicht für alle und keine Essensstände: Die Corona-Pandemie hat der Braderie in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hat der Schlussverkauf «nicht annähernd so viel Begeisterung geweckt wie in den Jahren zuvor», sagt Nadia, die Leiterin eines Bekleidungsgeschäfts, die aber alle Anstrengungen der Handelsunion der Stadt Luxemburg (UCVL) begrüßt.

«Es war notwendig, Lagerbestände zu verkaufen. Der Samstag war gut, der Sonntag etwas weniger. Das ist gut, aber nicht gut genug», sagte sie. In den Galeries Lafayette ist die Lage optimistischer. Neun Monate nach der Eröffnung wollte das Kaufhaus «das Beste daraus machen», sagt Direktor Pierre Celerier, «die Braderie ist ein wichtiges Ereignis für die Bewohner. Sie gibt den Ton für zukünftige kommerzielle Veranstaltungen an. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Besucherzahl beruhigend».

« Die Braderie ist ruhiger, das ist angenehm. »

Trotz dieser besonderen Bedingungen haben sich die Kundenströme verlagert. Einkaufsstraßen wie die Grand-Rue erschienen am Montag belebt, aber nicht überfüllt. «Die Leute wollten einkaufen, das sieht man», sagte die 21-jährige Sarah. Der Unterschied bestand darin, dass nur wenige Leute wegen der typischen Atmosphäre bei der Braderie kamen. Die meisten wollten einfach von den Prozenten profitieren. «Ich habe viel billigere Kleider und Jacken gefunden. Die Braderie ist ruhiger, das ist angenehm zum Einkaufen», sagt Marie, 54.

Der 22-jährige Lekan, der jedes Jahr anwesend ist, sagte, er sei jedes Jahr ein wenig enttäuschter. «Ehrlich gesagt, es gibt weniger Auswahlmöglichkeiten», erklärt er. «Aber ich habe noch ein paar Parfüms und Klamotten gefunden», sagt er lächelnd. Trotz der Corona-Pandemie ist der gute Stoff nicht verschwunden.

(nc)