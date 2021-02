Überladene Lkw verursachen viele schwere Unfälle

Im Jahr 2020 starben 23 Menschen auf Luxemburgs Straßen, sagt François Bausch in einem Interview mit L'essentiel. «Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Zahl der Todesopfer unter 30 liegt», sagt der Mobilitätsminister und erinnert an die Wirkung von Radargeräten auf die Verkehrssicherheit. Dank der Blitzer «war der Rückgang in den letzten sieben Jahren enorm», fuhr er fort.

Diese Ergebnisse ermutigen den Déi Gréng-Minister, den Einsatz der «digitalen Überwachung» in den kommenden Jahren fortzusetzen. «Sicherheitssysteme in Fahrzeugen und Blitzer sind die beiden wichtigsten Hebel», um die Zahl der schweren Unfälle zu reduzieren, begründet der Vizepremier. Er konzentriere sich dabei auf «Abschnittsblitzer, kombinierte Blitzer, Rotlichtblitzer und Radarpistolen». Keine neuen festen Blitzer also, «das Netz ist ausreichend groß», meint Bausch.

« 23 Tote sind 23 Tote zu viel »

Eine Politik, die Paul Hammelmann entgegenkommt, der seit der Einführung der Radarkontrollen «eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen» feststellt. Auf die Zahlen des vergangenen Jahres angesprochen, zeigte sich der Vorsitzende der Vereinigung für Verkehrssicherheit Sécurité Routière dennoch «erstaunt» über die Zahl der Todesopfer im Jahr 2019 (23 Tote), angesichts des erheblichen Rückgangs des Verkehrsaufkommens aufgrund der Pandemie.

Zu den von Hammelmann vorgebrachten Erklärungen gehört, dass «schwere Lkw in zu viele schwere Unfälle verwickelt sind». So fuhr beispielsweise ein Lkw Anfang 2020 in einen Stau und zerquetschte mehrere Fahrzeuge. Zwei Frauen wurden bei diesem Unfall getötet. «Sobald ein Lkw einen Unfall verursacht, ist es ernst», sagt Hammelmann. Manche Fahrer würden die technischen Vorgaben, die Sicherheitssysteme oder die Höchstgeschwindigkeit nicht beachten. «23 Todesfälle sind immer noch 23 Todesfälle zu viel. Umso mehr, weil es oft junge Menschen betrifft», sagt Hammelmann.

(Thomas Holzer/L'essentiel)