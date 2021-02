An der Mosel könnte der Pegel weiter steigen

Der Hochwassermeldedienst hat am Freitagmorgen die gelbe «Vorwarnphase» aktiviert, bei welcher die Gefahr von «kleineren Überschwemmungen, die keine größeren Schäden verursachen, aber bei saisonalen und/oder exponierten Aktivitäten besondere Wachsamkeit erfordern» besteht, so heißt es in der Pressemitteilung. MeteoLux hat für diesen Freitag neue Niederschläge angekündigt, die den Pegel der Mosel noch einmal anheben werden.

Der Frühwarnpegel (620 cm) des Flusses wurde am Donnerstagabend tatsächlich überschritten, ein weiterer Anstieg bis Samstag ist wahrscheinlich. Dagegen bleiben die Pegel der anderen Flüssen des Landes stabil.

(L'essentiel)