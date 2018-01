Anne Faber ist mit einem neuen Kochbuch zurück

Anne Faber wurde für ihren Blog «Anne's Kitchen» mit dem «Digital Food Award» des US-amerikanischen Food & Wine-Magazines ausgezeichnet. Nun folgt ein neues Kochbuch – und dazu ein Dutzend Kochsendungen, in denen die Luxemburgerin die Zubereitung der darin enthaltenen Rezepte vormacht und erklärt.

Die luxemburgische Kochjournalistin Anne Faber hat mit «Home Sweet Home My Luxembourg» ihr mittlerweile drittes Buch veröffentlicht. Seit ihren Anfängen in ihrer Londoner Wohnung, wo sie 2013 mit einem ersten Buch die lokale Gastronomieszene erkundete, setzt die talentierte Luxemburgerin ihre kulinarische Reise fort. In ihrem zweiten Buch, welches im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, nahm sie den Leser mit auf eine kulinarische Reise durch Spanien, Deutschland und in die Türkei.

Dieses Mal kehrt die Journalistin mit ihren Rezepten jedoch zu ihren luxemburgischen Wurzeln zurück. «Ich wollte die traditionellen Spezialitäten – Judd mat Gaardebounen, Kachkéis-Fondue... – meines Heimatlands in den Vordergrund bringen», so Faber. In ihrem neuen Kochbuch erfindet sie alte Rezepte, «die auf den ersten Blick etwas schwierig scheinen» neu. Aber: «Die Gerichte sind einfach zuzubereiten und erinnern uns an unsere Kindheit», so Anne.



(Gaël Padiou/L'essentiel)