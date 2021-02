Startet die Schule mit Maskenpflicht im Unterricht?

«Die Lehrer sind erschöpft. Zum Glück hat uns der Bildungsminister beruhigt», sagt Patrick Remakel, Vorsitzender der Gewerkschaft SNE/CGFP. Erst am 22. Februar sollen die Schüler wieder in die Klassenzimmer zurückkehren, das ist das Ergebnis des Treffens von Claude Meisch mit den Lehrergewerkschaften am Donnerstagnachmittag.

Trotz allem warten neue Maßnahmen auf die Schüler. Es wurde noch keine finale Entscheidung getroffen, aber es wurden einige Möglichkeiten diskutiert, wie beispielsweise «die obligatorische Maske auch im Unterricht für Schüler der Klassen zwei bis vier im Unterricht. Auch die Idee von Corona-Schnelltests in Schulen wird derzeit evaluiert», so Remakel.

Auch der Kantinenbetrieb wirft Fragen auf. Eine Mahlzeit in der Klasse wäre eine der möglichen Optionen. «Es ist auch die Rede von Frontalunterricht am Vormittag und Fernunterricht am Nachmittag», berichtet der Gewerkschafter. Aber wenn wir die Schüler in der Schule trennen, ist unsere Bitte, dass wir das auch in einem Maison Relais tun, auch wenn das bedeutet, zusätzliches Personal einzustellen. Die Gewerkschaften der weiterführenden Schulen waren am Donnerstagabend noch beim Minister. Die Entscheidungen über die Maßnahmen sollen heute Vormittag getroffen und im Anschluss daran um 11 Uhr bekannt gegeben werden.

(Séverine Goffin/Philippe Difilippo/L'essentiel)