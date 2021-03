Keine ermäßigte Mehrwertsteuer auf Windeln

Nach einem langem Kampf, an dem sich auch der Verein Planning Familial beteiligte, wurde die sogenannte Tamponsteuer 2019 in Luxemburg abgeschafft. Damenhygiene- und Menstruationsprodukte fallen nun unter den reduzierten Mehrwertsteuersatz von drei Prozent. Zuvor hatte der Satz 17 Prozent betragen. Der Déi-Lénk-Abgeordnete David Wagner geht in seiner parlamentarischen Frage einen Schritt weiter: Seiner Meinung nach sollte der verminderte Steuersatz auch auf Windeln, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, gelten. Diese gehörten zu den absolut notwendigen Hygiene- und Sanitärprodukten.

In seiner Antwort erklärte Finanzminister Pierre Gramegna, dass die Regierung, die Mehrwertsteuer auf diese Produkte nicht ermäßigen könne, weil «die Anwendung ermäßigter Sätze nur möglich ist, wenn dies im gemeinschaftlichen Rechtsrahmen vorgesehen ist».

Nicht auf der Liste

Im Gegensatz zu weiblichen Hygiene- und Menstruationsprodukten sind Windeln für Erwachsene, die unter Inkontinenz leiden, und Windeln für Kleinkinder jedoch nicht in der entsprechenden EU-Richtlinie vom 28. November 2006 vorgesehen.

Diese Liste umfasst neben Damenhygieneprodukten auch Lebensmittel, pharmazeutische Produkte, Bücher und Eintrittskarten für Shows und Sportveranstaltungen.

(mc/L'essentiel)