In Luxemburg wird es keinen Impfzwang geben

In Luxemburg gibt es keine Impfpflicht. Dies wird sich mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus nicht ändern, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag auf der Pressekonferenz ankündigte. Auch wenn ein Impfstoff die aktuelle Pandemie zu stoppen in der Lage wäre. Ab Anfang 2021 könnte er in Europa verfügbar sein, wie Wissenschaftler und Regierungen jüngst erklärten.

Im Großherzogtum «wird die Impfung auf freiwilliger Basis erfolgen», sagte Bettel und verwies im selben Atemzug auf «eine ernste ethische Frage». Ein Impfzwang komme nicht in Frage, auch auf die Gefahr hin, noch länger mit dem Virus leben zu müssen. «Die Bürger müssen das selbst entscheiden», sagte Bettel. Zudem sei nicht geplant, dass eine Einrichtung (Restaurant, Auditorium usw.) ihren Zugang von einer Impfung abhängig macht.

Gegenwärtig werden bestimmte Impfungen «dringend empfohlen, wobei Kinderärzte auf das Thema aufmerksam gemacht werden und sogar finanzielle Anreize in Form von Zulagen gewährt werden», teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage von L'essentiel mit. Aber auch Eltern sind nicht verpflichtet, ihre Kinder oder Neugeborenen impfen zu lassen.

