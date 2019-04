Krankenhäuser bekommen eine Milliarde Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Rechnungshof überprüft die Investitionen der Luxemburger Krankenhäuser. Er soll den Bericht nach den anstehenden Schulferien der Chamber vorlegen. Im vergangenen Jahr erhielten die vier Krankenhäuser des Landes ein Budget in Höhe von rund 934 Millionen Euro. In diesem Jahr sollte der Haushalt angesichts der in diesem Sektor abgeschlossenen Tarifverträge etwas mehr als eine Milliarde Euro betragen.

Der neue Krankenhausplan, der im März 2018 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass 3107 Betten für Patienten im ganzen Land zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus haben sich die Minister und Sozialpartner bei der letzten Sitzung darauf geeinigt, neue Mittel bereitzustellen, um die Funktionsweise der Rettungsdienste zu verbessern. Ein erster Betrag von zwei Millionen Euro war bereits 2017/2018 freigegeben worden.

Der Rechnungshof wird auch das derzeitige System prüfen, nach dem die Krankenhäuser bestimmte Kosten im Voraus bezahlen müssen. Zurzeit bekommen die Kliniken des Landes nach höchstens sechs Monaten ihre Rechnungen vom Staat zurückerstattet.

( Patrick Théry/L'essentiel)