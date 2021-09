CGDIS rettet entlaufenen Hund aus Dachsbau

Schaufel statt Schlauch: Ein Hund ist am Donnerstagabend in Bridel in einem Dachsbau stecken geblieben. Der Vierbeiner hatte sich zunächst von der Leine gelöst und sei dann in der kleinen Höhle verschwunden, wie der CGDIS am Freitag mitteilt. Da das Tier nicht aus eigener Kraft aus dem Erdloch herauskam, mussten die Feuerwehrleute des CIS Kopstal zur Schaufel greifen.

Mit vereinten Kräften gelang es den Einsatzkräften, den Eingang zum Bau aufzuweiten. Der Terrier konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit und mit seinem Besitzer übergeben werden.

(L'essentiel)