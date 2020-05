«Wir sind hier, um die Kunden zu beruhigen. Wir müssen sie nach dieser dunklen Zeit wieder zum Lächeln bringen», ist Murielle überzeugt. Sie ist Verkäuferin im Bekleidungsgeschäft Gérard Darel in Luxemburg-Stadt. Seit diesem Montag ist es offiziell, die Ausgangsbeschränkungen in Luxemburg wurden aufgehoben und eine neue Phase wurde eingeläutet. Jetzt heißt es: mit dem Virus leben.

Viele Menschen sind an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, darunter auch Ladenbesitzer, die sich ebenfalls an eine «neue Normalität» gewöhnen müssen. Obwohl viele Geschäfte in der hauptstädtischen Grand-Rue, für Kunden noch geschlossen blieben, konnte man durch die Schaufenster Fachleute beim schulen der Mitarbeiter beobachten.

«Sie bleiben zaghaft am Schaufenster»

Bei Gérard Darel bereiteten Murielle und Aurélia den Laden für die offizielle Eröffnung am Dienstag vor. «Wir sind nicht einen Tag zu früh dran. Heute sorgen wir dafür, dass die Abstände im Laden markiert und alles desinfiziert wird. Morgen werden wir in der Lage sein, unsere Kunden mit einem Lächeln unter der Maske zu empfangen», sagte die Verkäuferin.

Trotz der getroffenen Vorkehrungen waren nur wenige Kunden im Laden. Viele zögerten das Geschäft überhaupt zu betreten. «Sie bleiben am Fenster, schüchtern oder trauen sich nicht, etwas anzufassen. Alles ist noch brandneu», schildert Loraine, Filialleiterin von Telly Weijl.

«Die Lust auf Shopping fehlt»

«Die Lust auf Shopping fehlt in der aktuellen Situation», sagte Christine. Die 57-jährige steht gerade vor einem Modegeschäft, um eine Bestellung abzuholen. «Ich warte schon seit 15 Minuten, zwei weitere Kunden sind gerade drinnen», sagt sie dann.

Eva Maria, Geschäftsführerin des Bekleidungsgeschäfts Hallhuber, beklagte das Fehlen «konkreter Anweisungen der Regierung». «Wir haben Plakate erhalten, auf denen das Tragen von Masken und andere Maßnahmen gefordert werden. Aber nichts darüber, wie viele Kunden wir auf einmal in den Laden lassen können. Wir improvisieren so gut wir können». Die Filialleiterin fügt hinzu, dass das Einkaufserlebnis «nicht dasselbe sein wird». «Ein leerer Laden ist nicht sehr attraktiv. Besonders, wenn man mit den Verkäufern allein ist, gibt es dieses Gefühl der Beobachtung. Heute Morgen hatten wir einen Kunden. Wir haben damit gerechnet, dass es ein ruhiger Start wird.»

Der bedeckte und regnerische Himmel am Montag tat sein Übriges, den Kunden die Shopping-Tour zu vermiesen. Die Ladenbesitzer spekulieren darauf, dass der im weiteren Verlauf der Woche erwartete Sonnenschein auch die Kunden in die Geschäfte treibe.

(Ana Martins/L'essentiel)