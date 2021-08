Henri Kox verweist auf laufende Ermittlung

Unmittelbar nach den Ereignissen vom Samstag in Ettelbrück war der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox, von den CSV-Abgeordneten Gilles Roth, Marc Spautz, Laurent Mosar und Léon Gloden befragt worden. Die CSV-Mitglieder wollten die ersten Ergebnisse der Untersuchung und den Verlauf der Ereignisse erfahren. Außerdem baten sie um Informationen über den Mann, der bei dem Versuch, die Polizei anzugreifen, erschossen wurde. Doch Antworten haben sie in der Rückmeldung des Ministers keine bekommen.

«Solange eine gerichtliche Untersuchung im Gange ist, muss das Untersuchungsgeheimnis strikt gewahrt werden», schrieb er in seiner Antwort. Dasselbe Stillschweigen wahrte er bezüglich des Verhaltens der beteiligten Polizisten, die in den sozialen Netzwerken auch in Kritik geraten waren. Stattdessen äußerte Kox sich zur Polizeiausbildung im Allgemeinen.

Kontinuierliche Ausbildung

Die Anwendung von Gewalt durch großherzogliche Polizeibeamte sei gesetzlich geregelt, so Kox. Festgelegt sei, wann und wie die Polizei Waffen und sogenannte Zwangsmittel einsetzen dürfe. Diese gesetzlichen Vorschriften seien Teil der Ausbildung der Beamten. «Ergänzt wird dieser Lehrgang durch Erläuterungen zur Verhältnismäßigkeit des Zwangsmitteleinsatzes und damit auch von Schusswaffen», schrieb der Minister weiter.

Darüber hinaus umfasse die Grundausbildung «viel praktisches Training in Schießen, Polizeitaktik, Gewaltkontrolle und Konfliktmanagement». Diese Ausbildung werde im Rahmen der ständigen Fortbildung von Polizeibeamten erneuert.

(jw/L'essentiel)