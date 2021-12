Luxemburg ist die drittdunkelste Hauptstadt

Luxemburg steht an dritter Stelle der dunkelsten Hauptstädte der Welt, laut einer Studie von Feel Good Contacts, einem englischen Hersteller von Kontaktlinsen. «Die luxemburgische Hauptstadt hat aufgrund der kurzen Wintertage durchschnittlich etwas weniger als fünf Stunden (4,48) Sonnenschein pro Tag», heißt es in der Pressemitteilung. «Das natürliche Lichtniveau ist mit 3,54 überraschend niedrig, was zeigt, wie wenig Tageslicht Luxemburg erhellt».

Feel Good Contacts stellt außerdem fest, dass es in der Hauptstadt nur verhältnismäßig wenige Straßenlaternen gibt und das künstliche Licht bei etwas mehr als 3000 Candela* (3370) pro Quadratmeter liegt. Insgesamt erhält Luxemburg 1,71 von 10 möglichen Punkten.

Die dunkelste Hauptstadt ist Bogotá (Kolumbien), gefolgt von Reykjavik (Island). Die drei am besten beleuchteten Hauptstädte sind Riad (Saudi-Arabien), Moskau (Russland) und Washington (USA). Paris, Brüssel und Berlin belegen die Ränge 19, 28 und 34.

*Candela ist eine Maßeinheit für die vom menschlichen Auge wahrgenommene Lichtstärke einer Lichtquelle.

(L'essentiel)