Hauptstadt-​​Klinik nimmt neuen MRT in Betrieb

Endlich ist es soweit: Am Dienstagmorgen wurde der neue Magnetresonanztomograf (kurz: MRT) im CHL (Centre hospitalier de Luxembourg) eingeweiht. Er ist bereits der dritte, der den Ärzten und Patienten im Hauptstadt-Klinikums zur Verfügung steht. Geliefert wurde die riesige Apparatur in 10- und 35-Tonnen-Containern – unter polizeilicher Eskorte. Am 1. Oktober wurde der neue Scanner schließlich in Betrieb genommen.

«Wir haben lange darauf gewartet. Bereits 2012 haben wir unsere erste Anfrage an die CNS eingereicht», sagt CHL-Generaldirektor Dr. Romain Nati. Als die Regierung erklärte, die Zahl der MRT-Geräte hierzulande von sieben auf elf erhöhen zu wollen, sei plötzlich alles sehr schnell gegangen. Derzeit verfügt Luxemburg über neun MRT-Geräte.

«Inakzeptable Wartezeiten»

Auch das CHEM (Centre hospitalier Emile Mayrisch) bekam ein neues MRT-Gerät. Im CHDN (Centre hospitalier du Nord) sollte noch ein Gerät vor Weihnachten geliefert werden. «Für ein Land wie Luxemburg waren die Wartezeiten einfach inakzeptabel», sagt Gesundheitsminister Étienne Schneider. Patienten mussten bis zu mehreren Monaten warten, bis sie ein Termin bekamen. «In den Nachbarländern dauert es nur wenigen Wochen bis Ergebnisse vorliegen», so der Minister.

Die Gesamtkosten für das neue MRT-Gerät im CHL belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro, 600.000 davon entfallen auf das Gerät selbst, 1,1 Millionen auf den dazugehörigen Anbau in der Radiologie. In den neuen Räumlichkeiten befinden sich neben dem MRT-Gerät außerdem ein Vorbereitungsraum, zwei Umkleidekabinen für die Patienten und eine Praxis für die Mediziner. Das Gerät wird hauptsächlich für Knochen- und Gelenkuntersuchungen eingesetzt.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)