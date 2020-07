Nachbarn helfen Familie wegen Baustopp

Aus Tania Da Silvas Traum des idyllischen Familienhauses wurde ein Albtraum. Sie wollte zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer sechsjährigen Tochter schon längst in ihr neues Heim eingezogen sein – wenn der Bauunternehmer sie nicht im Stich gelassen und die Arbeit niedergelegt hätte.

In Absprache mit ihrem Anwalt, haben sich die Da Silvas dazu entschlossen, nicht gegen den Bauunternehmer zu klagen. Sie wollten nicht das Risiko eingehen, zu viel für den juristischen Weg zu zahlen, um dann letzten Endes doch mit leeren Händen dazustehen, falls die Firma Konkurs anmelden würde. «Es ist der Traum unseres Lebens, der deswegen nicht in Erfüllung gehen kann», sagt Tania auf der stilllegenden Baustelle.

Mehr als 1000 Euro sind bereits da

Das Geld, das die Da Silvas dem Bauunternehmer bereits gezahlt hatten, wurde nicht zurückerstattet. Seither steht die Baustelle still, obwohl noch jede Menge zu tun ist: Strom, Heizung und sanitäre Anlagen müssen installiert werden, das Dach muss fertig isoliert und der Außenbereich geschaffen werden. Den Kredit, den sie für das Haus aufgenommen haben, läuft weiter. Deswegen muss die Familie unbedingt eine Lösung finden, um die Baustelle fertigzustellen.

Dafür kam Nachbarin Pia auf die Idee, eine Spendenaktion zu starten. «Unser Appell wurde von der Gemeinde Bauschleiden unterstützt und wir haben bereits mehr als 1000 Euro gesammelt, unter anderem durch den Verkauf von alten CDs», sagt sie.

Mittlerweile führt Tanias Ehemann – der selbst in der Baubranche tätig ist – die Arbeiten auf der Baustelle in seiner Freizeit fort. Doch der Stress belastet die ganze Familie. Tania Da Silva ist von dieser Solidaritätsaktion sehr berührt. «Ich träume nur noch von dem Tag, an dem wir in der Lage sein werden, in das Haus einzuziehen», sagt sie. Bis dahin ist die Familie bei Tanias Eltern untergebracht.

(Jean-François Servais)