Mehr Führerscheinentzüge in der Corona-​​Krise

Der Speed-Marathon ist zu einer echten Tradition in ganz Europa geworden. «Die Idee wurde in Deutschland geboren und hat sich in der Tat allmählich auf unseren gesamten Kontinent ausgebreitet», so André Schaack, Hauptkommissar und Leiter der Abteilung für Straßensicherheit und Verkehr bei der Police Grand-Ducale. «Im Jahr 2020 konnte die Aktion wegen der Pandemie nicht stattfinden, und auch dieses Jahr nehmen noch nicht alle Länder teil». Die Luxemburger Polizei hat die Radarpistolen dieses Jahr aber wieder aus dem Schrank geholt und am gestrigen Mittwoch im ganzen Land kontrolliert.

Es geht bei der Aktion nicht darum, möglichst viele Regelverstöße zu sammeln, bestätigen auch die Beamten der Polizei. «Wir wollen die Menschen informieren und aufmerksamer machen», erklärt André Schaack weiter. Es wurden keine Zahlen über die Anzahl der Polizeibeamten veröffentlicht, die für diesen sonnigen Tag im Großherzogtum mobilisiert wurden. «Wenn das Wetter gut ist, neigen die Leute dazu, schneller zu fahren», berichtet Schaack. «Die erste Verwarnung mit 49 Euro Bußgeld gab es um 0.30 Uhr in Frisingen und zwölf Stunden später mussten zwei Führerscheine wegen Geschwindigkeitsüberschreitung eingezogen werden. Dies geschah in der Nähe einer Baustelle an der Autobahn bei Schifflingen.»

«Jeder weiß über die Operation Bescheid, sei es über die traditionellen Medien oder die sozialen Netzwerke. Und doch gibt es Menschen, die sich nicht an die Vorschriften halten...», sagt der Hauptkommissar. In der Corona-Krise haben die Beamten «eine Entwicklung festgestellt», so Schaack. «Im Jahr 2021 ist die Zahl der Führerscheinentzüge um 30 Prozent gestiegen. Menschen neigen dazu, schneller zu fahren, wenn es weniger Verkehr gibt. Dies war im vergangenen Jahr im Lockdown der Fall und der Trend setzt sich europaweit fort.»

(fl/L'essentiel)