Stéphane Pallage verlässt die Uni Luxemburg

Der Rektor der Universität Luxemburg, Stéphane Pallage, wird sein derzeitiges Mandat als Rektor der Hochschule beenden und im Anschluss das Großherzogtum verlassen. Das teilte die Universität am Dienstag auf Twitter mit. Pallage wolle nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Sein aktueller Vertrag läuft zum am 31. Dezember 2022 aus.

Der Weggang des Rektors erfolge aus familiären Gründen. «Für meine Frau und mich hat die Pandemie die Entfernung zu unseren Kindern, die in Montreal leben, beträchtlich vergrößert», erklärte Pallage auf Facebook und versicherte, dass er alles an seiner Arbeit für die Universität zu schätzen weiß. «Eine weitere fünfjährige Amtszeit ab dem Jahr 2023, ist für mich allerdings nicht möglich», so Pallage.

Die Uni hat nun etwa 15 Monate Zeit, einen Nachfolger zu finden. Die ersten Schritte zur Einstellung eines neuen Rektors seien bereits unternommen worden.

(sw/L'essentiel)