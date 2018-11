Luxemburgerin fliegt nach China zur Miss World-​​Wahl

Als Cassandra Lopes Monteiro am heutigen Freitag am Findel Airport ankommt, ist sie nervös und aufgeregt zugleich. Vor ihr liegt eine 19-stündige Reise über Amsterdam nach Sanya, China, wo sie einen ganzen Monat bleiben wird. «Ich war noch nie so weit und so lange von Zuhause weg, ich weiß noch gar nicht genau, was mich erwartet», sagt die 18-Jährige, die sechs Sprachen beherrscht.

Tatsächlich weiß sie erst seit September, dass sie den weiten Trip zur Miss World-Wahl machen darf. Im November vergangenen Jahres belegte sie den vierten Platz bei der Miss Luxemburg-Wahl, die eigentliche Miss Luxemburg Kelly Nilles war für die Reise nach China vorgesehen. Da sowohl Nilles als auch ihre zwei Stellvertreterinnen verhindert sind, springt Cassandra ein und ist «unglaublich stolz, Luxemburg in China vertreten zu können».

Die eigentliche Miss World-Wahl findet dabei in Sanya erst am 8. Dezember statt. Bis dahin liegen viele Stunden Training vor den 122 Kandidatinnen aus aller Welt, um die Choreographien für die aufwendige Show einzustudieren, die dann einen Monat später über die Bühne gehen wird. Cassandra freut sich auf die kommenden Wochen und wird alles für das Großherzogtum geben getreu ihrem Motto: «If you believe, you can achieve.»

(dm/L'essentiel)