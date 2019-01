Luxemburg bürgert die meisten Briten ein

Viele Briten sind über den nahenden Brexit «not amused». Daher suchen einige nun eine Möglichkeit, weiter mit der EU verbunden zu bleiben – und beantragen einen Pass aus anderen europäischen Ländern. So wollten 2018 auch einige Bürger aus dem Vereinigten Königreich den luxemburgischen Pass.

Bildstrecken Votum soll bis 21. Januar stattfinden Britische Musiker fürchten nach Brexit um ihren Job Luxemburgische Staatsbürgerschaft



Am 8. März 2017 trat ein neues Gesetz in Luxemburg in Kraft, welches besonders im Ausland auf großes Interesse stieß: der Erwerb der Nationalität per «Option». Nicht-Luxemburger können einen Reisepass bekommen, sofern ihre Eltern oder Großeltern Luxemburger sind oder waren. Der Antragsteller muss jedoch nicht im Großherzogtum wohnen. Dies gilt auch für das Verfahren zur Wiedereinbürgerung. Diese kann beantragen, wessen direkte Vorfahren zum bis 1.1 1900 die luxemburgische Nationalität besaß. 2017 nahmen 117 Briten dieses Verfahren in Anspruch.

«Im Jahre 2018 haben 422 britische Staatsbürger die luxemburgische Staatsangehörigkeit angefragt», erklärt Joëlle Gilles, Abteilungsleiterin im Amt für luxemburgische Nationalität im Justizministerium, auf Anfrage von L'essentiel. 435 britische Staatsbürger haben die luxemburgische Staatsangehörigkeit im Jahr 2018 laut Justizministerium erhalten – die Differenz erklärt sich aus Anträgen, die noch aus dem Jahr 2017 mitgenommen wurden. Zum Vergleich: In den Jahren 2014 bis 2017 haben signifikant weniger britische Antragssteller die luxemburgische Staatsangehörigkeit bekommen. So waren es 66 im Jahr 2014, 75 in 2015, 128 im Jahr 2016 und 384 in 2017.

Deutschland hält Rekordniveau, doch...

Auffällig ist, dass es jedes Jahr mehr Anträge wurden, je näher der Brexit rückte. Dieser Trend ist auch in anderen Ländern bemerkbar. In Deutschland liegt die Einbürgerung von Briten auf einem Rekordniveau. 7500 Briten erhielten im Jahr 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft (2015 waren es noch 622, 2016 schon 2865). In Frankreich beantragten im Jahr 2015 385 Briten die französische Staatsbürgerschaft, im Jahr 2016 waren es 1363. 2017 bürgerten sich bei den französischen Nachbarn 1518 Briten ein (Stand November 2018), in Belgien waren es 1381 in 2017. In Portugal kletterte die Antragszahl von 62 in 2015 auf rund 500 in den ersten elf Monaten des Jahres 2018.

... Luxemburg ist Spitzenreiter

Besonders beliebt sind auch Irland, Bulgarien und Schweden. Spanien, Italien und Österreich bemerken zwar einen Trend hin zu mehr Briten im Land, doch die Zahlen aus den Ländern liegen entweder noch nicht vor oder sind im Vergleich zu den anderen verhältnismäßig niedrig im drei- oder zweistelligen Bereich. Ebenfalls Zahlen im zweistelligen Bereich melden Polen, Tschechien und Griechenland. Nur Estland ist bei den Briten nicht sonderlich begehrt. Kein einziger Antrag wurde in dem baltischen Land eingereicht, was aber an den strengen Einbürgerungsregelungen liegen könnte.

Laut einem Artikel vom November 2018 in der Zeitung Le Monde liegt Luxemburg auf Platz 1, was die Einbürgerungen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung anbelangt. So wurden 2017 pro 100.000 Einwohner 61 Briten eingebürgert. Belgien folge mit 12,17 Einbürgerungen pro 100.000 Einwohner, darauf folge Schweden mit 12,04.

(sb/L'essentiel/dpa)