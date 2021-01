Petitionen können auf neuer Website gezeichnet werden

«Bürger melden regelmäßig Fehler auf der Internetseite zum Unterschreiben der Petitionen», sagt Nancy Arendt (CSV), Vorsitzende des Petitionsausschusses im Abgeordnetenhaus, «deshalb bin ich froh, dass wir bald eine neue Seite haben.» Die Plattform zum Signieren von Texten werde demnach bis kommenden Montag, den 25. Januar, überarbeitet.

Außerdem würden die Petitionen künftig auch in vier Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch) erklärt, so Arendt. Derzeit stehen diese nur in französischer Sprache zur Verfügung, aber «Leute, die diese Sprache nicht so gut beherrschen, sind der Meinung, dass die Petitionen in den drei Sprachen Luxemburgs verfasst werden könnten».

Die Erläuterungen werden ebenfalls überprüft, um die Anzahl der Anträge auf Umformulierung zu begrenzen. «Das betrifft derzeit 50 Prozent der Petitionen, was eine Menge Arbeit für die Petenten, aber auch für die Verwaltung des Hauses bedeutet», sagt die Abgeordnete. Die neue Website, auf der alle vom Ausschuss validierten Texte zu finden sein werden, soll den «Bürgern das Parlament näher bringen». Nach der Petitionsplattform wird auch noch die Website des Parlaments modernisiert.

(jg/L'essentiel)