Bei Kleinkindern kann die Maske Ängste auslösen

«L'essentiel»: Kann die Maske von Erwachsenen die Entwicklung von Kleinkindern beeinträchtigen?

Dr Catherine Avaux (Kinderpsychaterin am CHL): Die Kinder zwischen null und einem Jahr sind die kritischste Altersgruppe, bei der die Masken angstauslösend sein können. Die Idee ist, das Tragen der Maske bei ihnen auf ein Minimum zu beschränken.

Wie kann man die dadurch entstehenden Probleme abmildern?

Insbesondere in der Kinderkrippe, bei der Betreuung und den Mahlzeiten, müssen Sie mit dem Kind interagieren und mit ihm sprechen. Was hilft, ist, Situationen so weit wie möglich zu normalisieren. Wenn sich ein Kind nicht an die Gesundheitsregeln hält, dürfen Sie nicht wütend werden, weil Sie selbst besorgt sind.

Kann der Spracherwerb verzögert werden?

Es ist zu früh, um das zu sagen. Aber es könnte Situationen der Angst und einen Mangel an Bezugspunkten schaffen. Vor der verbalen Kommunikation gibt es andere Interaktionen. Das Kind muss in der Lage sein, das Gesicht der Eltern zu lesen.

Wie erzählen Sie den Kindern von dem Virus?

Sie müssen erklären, was Sie tun können, um sich zu schützen, damit sich das Kind nicht machtlos fühlt. Händewaschen schützt es selbst und andere. Und versichern Sie ihnen, dass Kinder selten ernsthaft krank werden. Außerdem müssen Sie für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

(nm/L'essentiel)