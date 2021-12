Krankenhäuser verschieben Operationen

Kliniken in Luxemburg verschieben bestimmte geplante chirurgische Eingriffe wegen «einer signifikanten Belegung der Intensiv- und Wiederbelebungsbetten mit Covid-19-Patienten». Wie die luxemburgische Regierung am Dienstagabend mitteilt, werde Phase 3 des «Plans zur Erhöhung der Krankenhauskapazität» ausgelöst.

Aktuell werden 61 Patienten auf der Normalstation und 26 auf der Intensivstation betreut. «Die vier Klinikzentren (CHL, Chem, CHdN und HRS) versuchen, ihre Planung für nicht dringende chirurgische Eingriffe so gut wie möglich zu optimieren, können jedoch nicht vermeiden, dass bestimmte geplante Eingriffe, die keine direkten Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten haben, abgesagt oder verschoben werden», so das Gesundheitsministerium und die Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Behörden weisen in der Mitteilung jedoch darauf hin, dass «dringende und wichtige Eingriffe in jedem Fall durchgeführt werden». Die Priorisierung der zu operierenden Patienten werde «in gegenseitigem Einvernehmen von den Ärzten und Chirurgen jeder Einrichtung entsprechend der Operationsindikationen gehandhabt», heißt es abschließend.

(th/L'essentiel)