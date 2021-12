Belgier sucht Infos zu Fotos aus Zweitem Weltkrieg

Serge Lemaire arbeitet derzeit an einem Buch über ein amerikanisches Bataillon während des Zweiten Weltkriegs. Im Zuge seiner Recherchen sammelt der Hobbyhistoriker eine riesige Menge an Dokumenten: darunter auch zwei alte Fotos, die in Luxemburg aufgenommen wurden, vermutlich in den 1940er-Jahren. Auf beiden Bildern ist ein Kind im Alter von etwa zehn Jahren zu sehen.

Das erste Foto zeigt offenbar die Familie Nickels, die zu dieser Zeit in der Rue Raymond-Poincaré (Nummer 21) in Luxemburg-Stadt wohnte. Ebenso darauf sind der Vater, der wahrscheinlich Jean-Pierre hieß, und die Mutter, geborene Lisa Leisen sowie der Junge, der möglicherweise Jempi heißt. Der Vater soll Tischlermeister gewesen und im Alter von 66 Jahren am 19. September 1969 verstorben sein.

Foto wurde Soldaten des 825. Panzerbataillon zugeschickt

Auf dem zweiten Bild ist nur ein kleiner Junge zu sehen, der in der Rue de Longwy 39 in Helfenterbrück gewohnt haben soll. Dieses Foto wurde dem Soldaten Nicholas Patrino, Mitglied des 825. Panzerbataillons, zugesandt. Es ist handschriftlich von einem gewissen Jos oder Joe Kaufmann unterzeichnet worden – wahrscheinlich der Vater des Jungen.

Wer Hinweise oder weitere Informationen zu den Bildern geben kann, kann sich unter der E-Mail-Adresse lemaire.sergejean@gmail.com an Serge Lemaire wenden.

(Jean-François Colin/L'essentiel)