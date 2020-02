Niemand heiratet seltener als die Luxemburger

Der Valentinstag gilt als der Feiertag der Romantiker. Passend dazu hat Eurostat am Freitag eine Studie veröffentlicht, die der Romantik im Großherzogtum einen Dämpfer verpassen dürfte: Die Luxemburger sind nämlich Heiratsmuffel. Die jährlichen Zahlen zu Heiraten in den EU-Mitgliedsstaaten, werden von den europäischen Statistikern jedes Jahr im Februar veröffentlicht. Bereits 2017 war Luxemburg auf den hinteren Plätzen dieser Statistik zu finden. In der aktuellen Statistik rutschte das Großherzogtum noch weiter ab. Hierzulande werden nur 3,1 Ehe pro 1000 Einwohner geschlossen, damit ist Luxemburg das Schlusslicht Europas.

Im Jahr 2018 wurden in Luxemburg 1896 Ehen geschlossen, davon 48 zwischen Personen gleichen Geschlechts (2,5 Prozent). Im gleichen Jahr wurden im Großherzogtum 1230 Scheidungen verzeichnet. Die Zahl der Eheschließungen ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, von 2236 im Jahr 1960, als das Land 313.000 Einwohner hatte.

Zypern liegt in der Eurostat-Rangliste mit 7,8 Eheschließungen pro 1000 Einwohner an der Spitze, dicht gefolgt von Rumänien (7,4). Unter den Nachbarländern liegt Frankreich knapp über Luxemburg (3,5: Zahlen für 2017), gefolgt von Belgien (3,9 im Jahr 2017) und Deutschland (4,9 im Jahr 2017). Damit ist Deutschland das einzige Land in direkter Nachbarschaft zu Luxemburg, das über dem EU-Durchschnitt (4,4) liegt.

(pp/L'essentiel)