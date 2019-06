Digitalisierung soll beschleunigt werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Digitalisierung des Landes liegt der «Schlüssel zur Entwicklung, zum Wohlstand und zur Rolle eines wichtigen Akteurs im digitalen Zeitalter.» So sieht es Marc Hansen. Der beigeordnete Minister für Digitalisierung sprach am Montag auf der Konferenz «Digital Transformation Journey» über die Herausforderungen der Digitalisierung.

Das Regierungsmitglied ist der Ansicht, dass das Großherzogtum über Potenzial in diesem Bereich verfügt, darunter eine gut entwickelte Glasfaser, hochmoderne Rechenzentren, die Entwicklung künstlicher Intelligenz und die bevorstehende Investition in Blockchaintechnologien.

Laut Marc Hansen bestehe die Herausforderung darin, «intuitive, innovative und benutzerfreundliche Verwaltungsdienste» zu entwickeln. Er will, dass die ganze Gesellschaft von der Digitalisierung profitiert.

(jg/L'essentiel)