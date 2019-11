Wenn der Psychologe das Leben verbessert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Was bringt Menschen dazu, Verhaltensweisen anzunehmen, die ihrer Gesundheit schaden? Wie kann man Menschen dazu bringen, bessere Entscheidungen zu treffen? Und wenn eine Krankheit zuschlägt, wie kann den Patienten geholfen werden, die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen? Dies sind einige Fragen, die der Gesundheitspsychologe zu beantworten versucht.

Die Arbeit des Gesundheitspsychologen ist in einigen Ländern noch gänzlich unbekannt, in Luxemburg ist man schon einen guten Schritt weiter. «Die Therme Bad Mondorf und die Krankenhäuser haben bereits seit 20 Jahren Erfahrungen mit Gesundheitspsychologen», sagt Dr. Gilles Michaux, Psychotherapeut am GesondheetsZentrum der Hôpitaux Robert Schuman und Mitglied der Luxemburger Gesellschaft für Psychologie.

Dem Rauchen den Kampf ansagen

Die Praxis des Gesundheitspsychologen dreht sich um zwei Achsen. «Sie unterstützten Patienten bei der Bewältigung von Krankheiten und bereiten sie zum Beispiel auf eine Operation vor. Gesundheitsspychologie kann aber auch helfen, Krankheiten durch einen gesunden Lebensstil zu verhindern. Leiden Patienten beispielsweise unter Fettleibigkeit oder neigen zu starkem Rauchen, um Stress abzubauen, können wir helfen», so Michaux. «Das fängt an bei einer Verhaltensanalyse des Rauchers, um eine gesündere Alternative für das Rauchen zu finden.»

Auch die Universität bietet Schulungen an. Absolventen finden sich in den verschiedensten Bereichen wieder: in Krankenhäusern, Gesundheitsförderungseinrichtungen, Praxen und Unternehmen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)